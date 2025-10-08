Operário x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B

Operário-PR x Athletic Club disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Operário x Athletic Club ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Operário ocupa a 12° posição da Série B com 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Athletic é o 16° colocado e soma 9 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 32 gols marcados e 42 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Operário PR x Athletic Club: prováveis escalações

Operário (PR): Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano (Gabriel Feliciano); Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim. Técnico: Alex de Souza.

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Luiz Filipe e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA

Operário Ferroviário x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 19h