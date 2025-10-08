Operário x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B Operário-PR e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 08.10.25 18h00 O Operário soma 6 pontos a mais que o Athletic na Série B (X/ @andreoito/ @OFECoficial) Operário-PR x Athletic Club disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Operário x Athletic Club ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Operário ocupa a 12° posição da Série B com 10 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Athletic é o 16° colocado e soma 9 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 32 gols marcados e 42 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético-MG x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Brasileirão Atlético MG e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Cuiabá x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B Cuiabá e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Operário PR x Athletic Club: prováveis escalações Operário (PR): Elias; Diogo Mateus, Miranda, Giraldo e Cristiano (Gabriel Feliciano); Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim. Técnico: Alex de Souza. Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Luiz Filipe e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. FICHA TÉCNICA Operário Ferroviário x Athletic Club Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 19h 