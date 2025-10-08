Capa Jornal Amazônia
Cuiabá x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/10) pela Série B

Cuiabá e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Novorizontino soma só 1 ponto a mais que o Cuiabá (Divulgação/ AssCom Dourado)

Cuiabá x Novorizontino disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cuiabá x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 6° colocado da Série B e acumula 12 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Cuiabá ocupa a 7° posição e soma 12 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 37 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe está invicta há 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cuiabá x Novorizontino: prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli; Nino Paraíba, Bruno Alves, Sander, Max, Patrick De Lucca, Denilson, David Miguel; Juan Christian, Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus e Matheus Frizzo; Bruno José, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA
Cuiabá x Novorizontino
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 19h

