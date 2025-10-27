Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos

Sinistro aconteceu no município de Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (27/10)

O Liberal
fonte

O veículo, que seguia com destino a Buenos Aires, onde o time jogará pela Libertadores, acabou capotando na via. (Imagem/Divulgação)

Um acidente grave foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Barra Mansa, envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Flamengo. O veículo, que seguia com destino a Buenos Aires, onde o time jogará pela Libertadores, acabou capotando na via, na tarde desta segunda-feira (27).

As equipes de socorro foram imediatamente acionadas para prestar atendimento às vítimas no local do sinistro. Participaram da operação o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP.

 

VEJA MAIS

image MP recorre de decisão que absolve réus do incêndio no Ninho do Urubu
O próximo passo envolve que o MP apresente suas razões para recorrer. Antes de uma decisão em segunda instância, os sete réus também poderão ter nova manifestação

image Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz
Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que um total de 16 pessoas ficaram feridas após o tombamento do veículo. A empresa Motiva Rodovias, responsável pela administração da estrada, especificou que duas dessas vítimas sofreram ferimentos de maior gravidade.

O capotamento ocorreu precisamente às 15h51 (horário de Brasília), no trecho do km 281 da rodovia, no sentido que leva à cidade de São Paulo. Por causa do incidente, a pista de rolamento permanece bloqueada para o tráfego, causando um congestionamento que já alcança quatro quilômetros.

Veja nota do Flamengo na íntegra:

O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados.

O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local.

Seguimos monitorando a situação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

acidente

flamengo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul

Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses.

27.10.25 18h49

Futebol

Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda

Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C

27.10.25 18h43

Campeonato Brasileiro Série B

Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

27.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B

Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

27.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada?

Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro

26.10.25 14h04

Futebol

Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC

Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores

27.10.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira

27.10.25 7h00

Futebol

Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação

Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo

26.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda