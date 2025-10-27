Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos

Um acidente grave foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Barra Mansa, envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Flamengo. O veículo, que seguia com destino a Buenos Aires, onde o time jogará pela Libertadores, acabou capotando na via, na tarde desta segunda-feira (27).

As equipes de socorro foram imediatamente acionadas para prestar atendimento às vítimas no local do sinistro. Participaram da operação o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que um total de 16 pessoas ficaram feridas após o tombamento do veículo. A empresa Motiva Rodovias, responsável pela administração da estrada, especificou que duas dessas vítimas sofreram ferimentos de maior gravidade.

O capotamento ocorreu precisamente às 15h51 (horário de Brasília), no trecho do km 281 da rodovia, no sentido que leva à cidade de São Paulo. Por causa do incidente, a pista de rolamento permanece bloqueada para o tráfego, causando um congestionamento que já alcança quatro quilômetros.

Veja nota do Flamengo na íntegra:

O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados.

O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local.

Seguimos monitorando a situação.