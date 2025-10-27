Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa 16 feridos Sinistro aconteceu no município de Barra Mansa, na tarde desta segunda-feira (27/10) O Liberal 27.10.25 17h37 O veículo, que seguia com destino a Buenos Aires, onde o time jogará pela Libertadores, acabou capotando na via. (Imagem/Divulgação) Um acidente grave foi registrado na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Barra Mansa, envolvendo um ônibus que transportava torcedores do Flamengo. O veículo, que seguia com destino a Buenos Aires, onde o time jogará pela Libertadores, acabou capotando na via, na tarde desta segunda-feira (27). As equipes de socorro foram imediatamente acionadas para prestar atendimento às vítimas no local do sinistro. Participaram da operação o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Centro de Controle Operacional da concessionária RioSP. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS MP recorre de decisão que absolve réus do incêndio no Ninho do Urubu O próximo passo envolve que o MP apresente suas razões para recorrer. Antes de uma decisão em segunda instância, os sete réus também poderão ter nova manifestação Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que um total de 16 pessoas ficaram feridas após o tombamento do veículo. A empresa Motiva Rodovias, responsável pela administração da estrada, especificou que duas dessas vítimas sofreram ferimentos de maior gravidade. O capotamento ocorreu precisamente às 15h51 (horário de Brasília), no trecho do km 281 da rodovia, no sentido que leva à cidade de São Paulo. Por causa do incidente, a pista de rolamento permanece bloqueada para o tráfego, causando um congestionamento que já alcança quatro quilômetros. Veja nota do Flamengo na íntegra: O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local. Seguimos monitorando a situação. 