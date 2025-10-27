Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã Estadão Conteúdo 27.10.25 15h03 Flamengo (Instagram @flamengo) A pequena esperança do torcedor flamenguista em contar com o centroavante Pedro no jogo de volta com o Racing, pelas semifinais da Copa Libertadores, chegou ao fim nesta segunda-feira. Com fratura no antebraço, o atacante está fora dos relacionados que vão à Argentina para o duelo decisivo de quarta. Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã. Mesmo o problema sendo grave, o clube optou por não confirmar a ausência do jogador sob esperança de coneguir escalá-lo com uma tala no local. Mas após alguns dias de avaliações internas, os médicos admitiram que seria um risco gigante colocá-lo em campo com o problema. A ideia também pode ser descartada para jogos do Brasileirão, com o camisa 9 podendo perder a reta final da temporada. O técnico Filipe Luís, por outro lado, contará com retornos de jogadores importantes que não estiveram na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante uruguaio De La Cruz viajam com o grupo para a decisão em Avellaneda. Léo Ortiz sofreu um trauma contra o Palmeiras, há uma semana, e apesar de vir treinando normalmente, acabou poupado no Brasileirão, assim como Alex Sandro, fora diante do Fortaleza por controle de carga. Já De La Cruz foi baixa por causa de um quadro de virose, com estado febril. Depois de escalar Bruno Henrique na posição de centroavante diante dos cearenses apesar do pedido do jogador para não atuar mais na posição, Filipe Luís deve ter apenas o substituto de Pedro na Argentina como dúvida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Pedro Léo Ortiz Alex Santdro De La Cruz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Legião estrangeira: Gringos marcam três gols e mantém o Remo na luta pelo acesso na Série B Leão venceu por 3 a 1 fora de casa com gols do grego Panagiotis, do uruguaio Nico Ferreira e do guineense João Pedro 27.10.25 16h23 FUTEBOL Remo se apega à Nossa Senhora de Nazaré pelo acesso; veja histórias do clube com a Nazinha Leão Azul pode voltar à Série A e histórias entre Remo e a devoção À padroeira dos paraenses se entrelaçam aos longo dos anos 27.10.25 15h29 FRACASSO Paysandu vai encerrar Série B com a pior campanha do clube na era dos pontos corridos Com 27 pontos e apenas cinco vitórias em 34 jogos, clube vai encerrar a Série B de 2025 com o pior desempenho desde o início do formato por pontos corridos. 27.10.25 15h13 CONTAGEM REGRESSIVA Paysandu pode ser rebaixado no 'Dia das Bruxas' contra o Atlético-GO Papão pode confirmar a queda para a Série C com três rodadas de antecedência. 27.10.25 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00 FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22