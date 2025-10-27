Flamengo oficializa Pedro fora contra o Racing e voltas de Léo Ortiz, Alex Sandro e De La Cruz

A pequena esperança do torcedor flamenguista em contar com o centroavante Pedro no jogo de volta com o Racing, pelas semifinais da Copa Libertadores, chegou ao fim nesta segunda-feira. Com fratura no antebraço, o atacante está fora dos relacionados que vão à Argentina para o duelo decisivo de quarta.

Pedro sofreu a fratura justamente no jogo de ida, vencido pelos cariocas por 1 a 0, gol já no fim da partida no Maracanã. Mesmo o problema sendo grave, o clube optou por não confirmar a ausência do jogador sob esperança de coneguir escalá-lo com uma tala no local.

Mas após alguns dias de avaliações internas, os médicos admitiram que seria um risco gigante colocá-lo em campo com o problema. A ideia também pode ser descartada para jogos do Brasileirão, com o camisa 9 podendo perder a reta final da temporada.

O técnico Filipe Luís, por outro lado, contará com retornos de jogadores importantes que não estiveram na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza no sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante uruguaio De La Cruz viajam com o grupo para a decisão em Avellaneda.

Léo Ortiz sofreu um trauma contra o Palmeiras, há uma semana, e apesar de vir treinando normalmente, acabou poupado no Brasileirão, assim como Alex Sandro, fora diante do Fortaleza por controle de carga. Já De La Cruz foi baixa por causa de um quadro de virose, com estado febril.

Depois de escalar Bruno Henrique na posição de centroavante diante dos cearenses apesar do pedido do jogador para não atuar mais na posição, Filipe Luís deve ter apenas o substituto de Pedro na Argentina como dúvida.