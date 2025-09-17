Olympiacos x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League

Olympiacos x Pafos disputam hoje, quarta-feira (17/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympiacos x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Pafos empatou com a Estrela Vermelha por 1 a 1, venceu o APOEL por 1 a 0 e perdeu para o Apollon pelo mesmo placar.

Já o Olympiacos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Asteras, outra de mesmo placar contra Volos e uma terceira de 5 a 0 contra Panserraikos.

Olympiacos x Pafos: prováveis escalações

Olympiacos: Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi.

Pafos: Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen.

FICHA TÉCNICA

Olympiacos x Pafos

Champions League

Local: Estádio Karaiskákis, em Pireu, Grécia

Data/Horário: 17 de setembro de 2025, 13h45