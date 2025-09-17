Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Olympiacos x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League

Olympiacos e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Olympiacos vem de uma vitória de 5 a 0 contra Panserraikos (X/ @olympiacosfc)

Olympiacos x Pafos disputam hoje, quarta-feira (17/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Olympiacos x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Pafos empatou com a Estrela Vermelha por 1 a 1, venceu o APOEL por 1 a 0 e perdeu para o Apollon pelo mesmo placar.

Já o Olympiacos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Asteras, outra de mesmo placar contra Volos e uma terceira de 5 a 0 contra Panserraikos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Slavia Praha x Bodo/Glimt: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League
Slavia Praha e Bodø/Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Olympiacos x Pafos: prováveis escalações

Olympiacos: Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi.

Pafos: Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen.

FICHA TÉCNICA
Olympiacos x Pafos
Champions League
Local: Estádio Karaiskákis, em Pireu, Grécia
Data/Horário: 17 de setembro de 2025, 13h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Olympiacos

Pafos

jogos de hoje

Champions League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Enquete: qual a camisa do Círio 2025 mais bonita: Paysandu, Remo ou Tuna?

Iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré

17.09.25 13h35

Liga dos Campeões

Olympiacos x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League

Olympiacos e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.09.25 12h45

Liga dos Campeões

Slavia Praha x Bodo/Glimt: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League

Slavia Praha e Bodø/Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.09.25 12h45

Futebol

Torcida Jovem do Flamengo é afastada dos estádios por dois anos

Decisão do Juizado Especial do Torcedor ocorreu após confusões em 31 de agosto; MP avalia condutas de organizadas do Vasco e Botafogo

17.09.25 10h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

17.09.25 7h00

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

CÍRIO 2025

Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo

Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda

16.09.25 22h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda