Slavia Praha x Bodo/Glimt: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/09) pela Champions League

Slavia Praha x Bodo Glimt disputam hoje, quarta-feira (17/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Slavia Praga x Bodø Glimt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Slavia Praha venceu o Pardubice, o Mladá Boleslav e o Karviná, todos por 3 a 1.

Bodo Glimt perdeu para Sturm por 2 a 1 , venceu Sandefjord pelo mesmo placar e goleou Kristiansund por 7 a 1.

Slavia Praha x Bodo-Glimt: prováveis escalações

Slavia Praga: Stanek; Chaloupek, Zima, Holes; Hashioka, Dorley, Provod, Zmrzly; Vorlicky, Chytil, Zafeiris.

Bodø-Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Riisnaes; Evjen, Berg, Auklend; Jorgensen, Helmersen, Hauge.

FICHA TÉCNICA

Slavia Praga x Bodø/Glimt

Champions League

Local: Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca

Data/Horário: 17 de setembro de 2025, 13h45