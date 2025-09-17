Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 17.09.25 7h00 Às 19h, o Atlético Mineiro jogará contra o Bolívar pela Libertadores (Pedro Souza/ Atlético Mineiro) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (17/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Champions League da AFC. Às 16h, Bayern de Munique jogará contra o Chelsea pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Botafogo x Mirassol - 19h30 - Premiere Champions League Slavia Praga x Bodø/Glimt - 13h45 - Space e Max Olympiacos x Pafos - 13h45 - TNT e Max Bayern de Munique x Chelsea - 16h - TNT e Max Paris Saint-Germain x Atalanta - 16h - Space e Max Liverpool x Atlético Madrid - 16h - Max Ajax x Inter de Milão - 16h - Max Champions League da Ásia Ulsan Hyundai x Chengdu Rongcheng - 07h - Sem informações Shanghai Port x Vissel Kobe - 09h15 - Sem informações Copa Libertadores da América River Plate x Palmeiras - 21h30 - TV Globo, ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Bolívar x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+ Independiente del Valle x Once Caldas - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo do Palmeiras pela Libertadores; veja o horário O jogo entre River Plate x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo do Galo na Copa Sulamericana; veja o horário O jogo entre Bolívar x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Chelsea; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x Chelsea terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Liverpool e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Liverpool x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT 13h45 - Olympiacos x Pafos - Champions League 16h - Bayern de Munique x Chelsea - Champions League ESPN 19h - Bolívar x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - Copa Sudamericana 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 13h45 - Slavia Praga x Bodø/Glimt - Champions League 13h45 - Olympiacos x Pafos - Champions League 16h - Bayern de Munique x Chelsea - Champions League 16h - Paris Saint-Germain x Atalanta - Champions League 16h - Liverpool x Atlético Madrid - Champions League 16h - Ajax x Inter de Milão - Champions League Disney+ 19h - Bolívar x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - Copa Sudamericana 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores Premiere 19h30 - Botafogo x Mirassol - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. 