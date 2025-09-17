Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Atlético Mineiro jogará contra o Bolívar pela Libertadores (Pedro Souza/ Atlético Mineiro)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (17/09), incluem partidas pelo Campeonato BrasileiroChampions League, Libertadores, Copa Sudamericana e Champions League da AFC.

Às 16h, Bayern de Munique jogará contra o Chelsea pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o River Plate pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Botafogo x Mirassol - 19h30 - Premiere

Champions League

  1. Slavia Praga x Bodø/Glimt - 13h45 - Space e Max
  2. Olympiacos x Pafos - 13h45 - TNT e Max
  3. Bayern de Munique x Chelsea - 16h - TNT e Max
  4. Paris Saint-Germain x Atalanta - 16h - Space e Max
  5. Liverpool x Atlético Madrid - 16h - Max
  6. Ajax x Inter de Milão - 16h - Max

Champions League da Ásia

  1. Ulsan Hyundai x Chengdu Rongcheng - 07h - Sem informações
  2. Shanghai Port x Vissel Kobe - 09h15 - Sem informações

Copa Libertadores da América

  1. River Plate x Palmeiras - 21h30 - TV Globo, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Bolívar x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+
  2. Independiente del Valle x Once Caldas - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo do Palmeiras pela Libertadores; veja o horário

O jogo entre River Plate x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo do Galo na Copa Sulamericana; veja o horário

O jogo entre Bolívar x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x Chelsea terá transmissão ao vivo pela TNT e pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Liverpool e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Liverpool x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 13h45 - Olympiacos x Pafos - Champions League
  2. 16h - Bayern de Munique x Chelsea - Champions League

ESPN

  1. 19h - Bolívar x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - Copa Sudamericana
  3. 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 13h45 - Slavia Praga x Bodø/Glimt - Champions League
  2. 13h45 - Olympiacos x Pafos - Champions League
  3. 16h - Bayern de Munique x Chelsea - Champions League
  4. 16h - Paris Saint-Germain x Atalanta - Champions League
  5. 16h - Liverpool x Atlético Madrid - Champions League
  6. 16h - Ajax x Inter de Milão - Champions League

Disney+

  1. 19h - Bolívar x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas - Copa Sudamericana
  3. 21h30 - River Plate x Palmeiras - Libertadores

Premiere

  1. 19h30 - Botafogo x Mirassol - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

