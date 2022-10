O jogo decidido nos pênaltis, Vila Rica vence o Tiradentes e avança no Parazão da Série B; veja

O primeiro clube classificado para as quartas de final do Campeonato Paraense da Série B é o Vila Rica, que venceu o Tiradentes na manhã desta quarta-feira, no campo do Ceju, pelo placar de 5 a 4, com a vaga decidida nas cobranças de pênalti, após a vitória do Tiradentes no tempo normal por 3 a 1.

Os dois times já haviam se enfrentado no jogo de ida. Na ocasião, o Tiradentes venceu por 2 a 0 e correu atrás da classificação logo após o apito inicial. No entanto, ainda no primeiro tempo, o time tomou o primeiro gol de Humberto, depois de receber lançamento de Douglas e empurrar para o fundo do gol, abrindo o placar em 1 a 0.

VEJA MAIS



O único gol na primeira etapa contrasta com o retorno dos times para mais 45 minutos. Aos sete minutos, depois de cobrança de falta pela esquerda, Elvis apareceu para empatar a partida em 1 a 1. Com o melhor momento em campo, o Tiradentes não tardou a ampliar, apenas três minutos depois, com Maurício deslocando o goleiro na saída.

Com o jogo próximo do fim, o Tiradentes ainda conseguiu marcar mais um, aos 50 minutos, com Josias. Depois de receber cruzamento na área, o atleta dominou no peito e marcou um belo gol, na saída do goleiro. A vantagem de 3 a 1, no entanto, levaria a decisão para os pênaltis.

Durante as cobranças, o Vila Rica converteu as cinco penalidades, enquanto o Tiradentes ficou nas mãos do goleiro Matheus Saldanha, justo na última cobrança batida por José Augusto. Com o fim do jogo, o Vila Rica garantiu a classificação e aguarda o término da rodada para conhecer o próximo adversário.