Valendo vaga nas quartas da Segundinha, clássico entre São Raimundo x São Francisco é adiado

A Segundinha do Parazão 2022 definirá essa semana os oito classificados para as quartas de finais. Um dos jogos mais aguardados é o clássico de Santarém (PA), o Rai-Fran, entre São Raimundo x São Francisco. A partida que decidirá quem avança na competição estadual sofreu alteração.

A Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgou em seu site oficial, que o clássico que estava marcado para a quarta-feira (5), às 15h30, no Estádio da Curuzu, passou para a quinta-feira (6), às 9h30, no campo 1 do Ceju. A mudança de local e horário foi uma solicitação do São Raimundo, clube mandante da partida.

No primeiro jogo, disputado no CT da Desportiva, em Marituba (PA), São Francisco e São Raimundo empataram por 1 a 1. Na partida de volta, quem vencer avança para as quartas de final do Parazão, caso o jogo termine novamente empatado a vaga na próxima fase será decidida nas cobranças de pênaltis.

A Segundinha do Campeonato Paraense 2022 classifica dois clubes para elite do futebol estadual. A Primeira Divisão do Parazão já possui um clube de Santarém (PA), o Tapajós, está na elite do futebol paraense desde 2019.

Confira os outros confrontos da Segundinha

Quarta-feira (5) – Atlético-PA x União Paraense – 16h – Estádio Rosenão

No primeiro jogo o Atlético-PA venceu por 2 a 1

Quarta-feira (5) – Vila Rica x Tiradentes – 9h30 – Ceju

No primeiro jogo o Vila Rica venceu por 2 a 0

Quinta-feira (6) – Santa Rosa x Izabelense – 9h30 – Estádio Baenão

No primeiro jogo o Izabelense venceu por 2 a 1

Quinta-feira (6) – Santos x Carajás – 9h30 – Estádio do Souza

No primeiro jogo o Carajás venceu por 4 a 0

Quinta-feira (6) – Cametá x Sport Real – 15h30 – Estádio Parque do Bacurau

No primeiro jogo o Cametá venceu por 1 a 0

Quinta-feira (6) – Capitão Poço x Fonte Nova – 15h30 – Estádio José Rufino de Souza

No primeiro jogo o Capitão Poço venceu por 2 a 1

Quinta-feira (6) – Parauapebas x Esmac – 16h – Estádio Rosenão

No primeiro jogo a Esmac venceu por 1 a 0