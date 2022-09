Torcida organizada de dois só! Segundinha tem uma das menores uniformizadas do mundo

Durante a vitória do Cametá por 1 a 0 sobre o Pedreira, no Parque Bacurau, que deu a classificação para o Mapará Elétrico para o mata-mata da Segundinha do Parazão, dois torcedores do time da casa chamaram a atenção. A 'Torcida organizada de dois só' tinha exatamente o que a faixa estendida na grade dizia: apenas os dois cametaenses torcendo pelo Mapará.

