Clube da Segundinha do Campeonato Paraense contrata goleiro Deola, ex-Palmeiras

A Segundinha do Parazão definiu os classificados para as oitavas de final. Serão 16 clubes na luta pelo acesso e os clubes ainda estão contratando. O Santos Athletico Clube do Pará anunciou em suas redes sociais a chegada do goleiro Deola, de 39 anos, ex-Palmeiras-SP.

O jogador experiente estava atuando pelo América-RN e chega ao Santos para as disputas das oitavas dei final da Segundinha do Parazão 2023. A equipe paraense terá pela frente o Carajás, na próxima quinta-feira (29), às 15h30, no Estádio Rosenão, na cidade de Parauapebas (PA), pelo jogo de ida. A partida de volta será na outra quinta, dia 6 de outubro, às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, da Tuna Luso, em Belém.

O goleiro Deola acumula passagens por várias equipes tradicionais do futebol brasileiro. O jogador era considerado o substituto do ídolo do Palmeiras, São Marcos. Passou no Verdão um momento difícil, após a aposentadoria de Marcos e foi bastante criticado pela torcida alviverde. Atuou também no Guarani-SP, Juventus-SP, Vitória-BA, Fortaleza-CE, ASA-AL, Anapolina-GO, além do América-RJ, sua última equipe. O Santos do Pará será o seu 15º clube na carreira.

A Segundinha do Parazão classifica dois clubes para a elite do futebol paraense em 2023. O Santos foi fundado no ano passado e está na segunda participação na Série B do futebol do Pará.