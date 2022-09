Segundinha encerrou primeira fase com nove jogos no domingo; conheça os classificados e rebaixados

O Campeonato Paraense da segunda divisão teve neste domingo o encerramento da primeira fase, com oito jogos realizados pela manhã e tarde, onde foram definidos as 16 equipes classificadas à próxima fase, bem como as equipes que foram rebaixadas para a terceira divisão. As oitavas de finais - ou segunda fase - segue a partir do próximo dia 29 de setembro e vai até o dia 6 de outubro.

Neste domingo, nove partidas movimentaram o futebol paraense, com direito a várias goleadas e exibições de gala. Pelo grupo B, o São Raimundo derrotou o Sport Belém por 3 a 1, no Ceju; Fonte Nova e Santa Rosa, no mesmo local, ficaram no 0 a 0, enquanto o Izabelense enfiou 5 a 2 no Grêmio Carajá, em partida realizada no estádio Abreuzão, em Santa Izabel.

O grupo C apresentou os maiores placares da rodada, começando pela goleada do União Paraense em cima do Pedreira, no Ceju, por 3 a 0. Quem também não tomou conhecimento do adversário foi o Cametá, que recebeu o Santos no estádio do Souza e enfiou uma lambada de 4 a 0, enquanto o São Francisco foi até Abaetetuba liquidar a fatura do Vênus e vencer por 3 a 1.

SAIBA MAIS



Os outros três jogos aconteceram pelo grupo D. No estádio Rosenão, o Parauapebas goleou o Altamira pelo placar de 4 a 1; no Benezão, Sport Real e Atlético-PA ficaram no 1 a 1, enquanto Gavião Kykatejê e Carajá também empataram, em 3 a 3, no estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá.

Confira aqui os próximos jogos das oitavas de finais da Segundinha:

Próximos jogos da Segundinha 2022. (Reprodução) Próximos jogos da Segundinha 2022. (Reprodução)

Rebaixados para a Série C do Campeonato Paraense:

- Grêmio Carajás

- Altamira

- Paraense

- Vênus

- Pedreira

- Pinheirense