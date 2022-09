Chuva e relâmpago interrompem partida pela Segundinha do Parazão no Ceju, em Belém; vídeo

A forte chuva que na tarde deste domingo (25), em Belém, alagou o gramado do Ceju, onde estavam jogando Sport Belém x São Raimundo, pela Segundinha do Campeonato Paraense de futebol. Os jogadores deixaram o gramado, após um forte relâmpago, já nos acréscimos da primeira etapa e o árbitro decidiu encerrar o primeiro tempo visando a segurança dos atletas e companheiros de arbitragem que trabalhavam no jogo, que iria até os 50 minutos, mas que foi encerrado aos 46, com a vitória parcial do Sport Belém por 1 a 0.

