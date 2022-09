Segundinha do Parazão: mais duas equipes estão classificadas para o mata-mata do torneio

Duas partidas encerraram a quarta rodada do Campeonato Paraense Série B, a Segundinha do Parazão, na manhã de quinta-feira (22). O São Francisco venceu o já classificado União Paraense por 4 a 2, no CT da Desportiva, e conquistou a última vaga do grupo C para as quartas de final da competição.

Enquanto isso, Carajás e Parauapebas empataram sem gols no Estádio Rosenão e o Pica-Pau também se garantiu no mata-mata. O Gigante de Aço, que já estava classificado, reassumiu a liderança do grupo D.

VEJA MAIS

Na falta da última rodada para o fim da fase de grupos, já conhecemos nove das 16 equipes que estarão nas oitavas de final: Capitão Poço, Santa Rosa, Cametá, Santos, São Francisco, União Paraense, Atlético Paraense, Parauapebas e Carajás. Ou seja, restam ainda mais sete vagas.

Por outro lado, duas equipes já estão rebaixadas para a Série C do Parazão de 2023. Zerados em pontos até aqui, Altamira e Grêmio Carajás já caíram e agora restam mais quatro vagas. Os seis piores no geral caem para a Terceirona do estadual. Apenas os dois menos piores dentre os clubes que caírem nesta primeira fase se salvarão.

Classificados

Capitão Poço

Santa Rosa

Cametá

Santos

São Francisco

União Paraense

Atlético Paraense

Parauapebas

Carajás

Rebaixados

Grêmio Carajás

Altamira