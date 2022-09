Capitão Poço vence Fonte Nova no Ceju em jogo isolado das oitavas de final da Segundinha

O Capitão Poço está vivo na busca por uma vaga na Primeira Divisão do Campeonato Paraense. Na manhã desta sexta-feira (30), a Laranja Mecânica bateu o Fonte Nova, no CEJU, por 2 a 1, na partida de ida das oitavas de final da Série B do Parazão, a Segundinha. O resultado manteve a equipe do nordeste do estado invicta na competição.

VEJA MAIS

O primeiro gol da partida foi aos 19 minutos. Thurram fez jogada individual e tocou para Flávio Ticó abrir o placar para a Laranja Mecânica. Aos 45, após cobrança de escanteio, Júnior Rato cabeceou para empatar.

Aos 17 minutos da etapa final, Matheus Sabiá recebeu passe dentro da grande área e bateu com categoria para marcar o gol da vitória do time da terra da laranja.

O resultado deixa o Capitão Poço com a vantagem do empate no jogo de volta para avançar às quartas de final da Segundinha. Lembrando que apenas os dois finalistas do torneio garantem vaga na elite do futebol paraense na próxima temporada.

A próxima partida entre as equipes está marcada para ocorrer na quinta-feira (6), às 15h30, no Estádio Rufinão, no município de Capitão Poço.