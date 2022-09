Mais cinco partidas encerraram rodada desta quinta-feira (29) da Segundinha; veja

Além da vitória da Esmac sobre o Parauapebas, mais cinco partidas pelas oitavas de final da Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha do Parazão, ocorreram na tarde desta quinta-feira (29). Nenhum dos duelos terminou empatados sem gols.

Para começar, O Sport Real recebeu o Cametá e foi derrotado por 0 a 1, no Estádio Benezão. O segundo duelo entre as equipes ocorre na quinta (6), às 15h30, no Parque Bacurau.

Já o Izabelense partiu em vantagem no confronto contra o Santa Rosa. O time de Santa Isabel venceu o adversário por 2 a 1, no Abreuzão. A patida de volta será também na quinta (6), às 9h30, no Estádio do Baenão.

Enquanto isso, o Carajás colocou um pé nas quartas de finais. O Pica-Pau goleou o Santos por 4 a 0, no Rosenão, e só uma surpresa tirará a equipe da próxima fase. O Santos tentará este 'milagre' na quinta (6), às 9h30, no Estádio do Souza.

O Atlético-PA derrotou o União Paraense por 2 a 1, no CEJU, e também parte em vantagem na disputa por uma das oito vagas na próxima fase. O duelo de volta será na quarta-feira (5) que vem, às 16h, no Estádio do Rosenão.

Para finalizar, o Tiradentes sofreu um revés ao receber o Vila Rica e perdeu por 2 a 0. O Tigre do Norte tentará a virada na próxima quarta (5), às 9h30, no CEJU.

Última partida

Ainda resta um confronto para encerrar os jogos de ida das oitavas de final. Na manhã desta sexta-feira (30), às 9h30, o Fonte Nova recebe o Capitão Poço. O jogo da volta será na quinta (6), às 15h30, no Estádio José Rufino de Souza.