Esmac vence o Parauapebas e conquista vantagem nas oitavas da Segundinha do Parazão

As oitavas de finais da Segundinha do Parazão seguiu nesta quinta-feira (29). A Esmac venceu de virada o Parauapebas pelo placar de 2 a 1, no Estádio Abelardo Condurú, em Icoaraci. A equipe de Ananindeua abriu vantagem na luta por uma vaga nas quartas de finais contra um forte concorrente e um dos favoritos ao acesso.

A equipe do Parauapebas saiu na frente com o atacante Aleilson, ex-Remo e Paysandu. O empate da Esmac foi contra, feito pelo próprio Aleilson. A virada no marcador veio através do jogador Everton, que fechou o placar e garantiu a vantagem para a Esmac.

O jogo de volta entre Parauapebas x Esmac será no dia 6 de outubro, às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA). A equipe de Ananindeua possui a vantagem do empate para seguir na competição. Já o Gigante de Aço precisa vencer por dois gols de diferença para levar a classificação de forma direta. Caso vença por um gol de diferença, a vaga na próxima fase será decidida nas cobranças de pênaltis.