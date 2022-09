FPF publica 'errata' e altera calendário de jogos da Segunda Divisão do Campeonato Paraense; veja

Por meio do Departamento de Competições, a Federação Paraense de Futebol (FPF) publicou uma 'errata' sobre a classificação final do grupo B do Campeonato Paraense da segunda divisão. Uma recontagem nos critérios de desempate mudou a ordem de classificação dos times que avançam às oitavas de finais.

Na liderança do grupo B seguem Santa Rosa e São Raimundo, respectivamente. Em seguida houve mudanças. O Izabelense foi para a terceira posição e o Fonte Nova caiu para o quarto lugar. Com a mudança, os confrontos das oitavas de finais foram alterados. A partir de agora fica definido que Fonte Nova fará dois jogos contra o Capitão Poço e o Izabelense enfrenta o Santa Rosa.

SAIBA MAIS



Assim, o primeiro confronto entre Fonte Nova e Capitão Poço está marcado para a sexta-feira, dia 30, às 9h30, no Ceju. Já o duelo entre Izabelense e Vila Nova acontece um dia antes, às 15h30, no estádio Abreuzão, em Santa Izabel.

Veja os jogos de ida das oitavas de finais do Parazão Série B:

Quarta-feira, 28

– São Francisco x São Raimundo, 9h30, no CT da Desportiva

Quinta-feira, 29

- Esmac x Parauapebas – 9h30, no Ceju

- Sport Real x Cametá – 15h30, no Benezão

- Izabelense x Santa Rosa – Abreuzão

- Carajás x Santos – Rosenão

- União Paraense x Atlético Paraense – Ceju

- Tiradentes x Vila Rica – Estádio Luzeiro

Sexta-feira, 30

– Fonte Nova x Capitão Poço, 9h30, no Ceju