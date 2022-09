No clássico Rai-Fran, São Francisco e São Raimundo empatam pelas oitavas de final da Segundinha

Na abertura das oitavas de final da Segundinha do Campeonato Paraense, São Francisco e São Raimundo empataram em 1 a 1, na manhã desta quarta-feira (28), no clássico santareno entre Leão e Pantera. A partida ocorreu no CT da Desportiva, na cidade de Marituba, Região Metropolitana de Belém, sem a presença de torcedores.

O placar foi aberto pelo São Francisco, após pênalti sofrido pelo jogador Camilo, que foi derrubado por Juninho dentro da área. O árbitro Gustavo Ramos Melo marcou a penalidade. O zagueiro Derlan cobrou deslocando o goleiro da Pantera e abriu o marcador, aos 44 minutos do primeiro tempo.

A equipe alvinegra pressionou atrás do gol de empate, já o time azulino se defendia bem e buscava encaixar o contra-ataque para tentar ampliar o marcador, mas foi o São Raimundo que conseguiu marcar. Após cruzamento na área, Railson desvia, a bola sobra para Juninho, que na marca do pênalti manda no alto, sem chances para o goleiro do São Francisco, aos 42 minutos da segunda etapa.

O jogo de volta entre os rivais santarenos está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (5), às 15h30, no Ceju, em Belém. Quem vencer avança para as quartas de finais, caso ocorra um novo empate, a vaga na próxima fase da Segundinha será decidida nas cobranças de pênaltis.