Novorizontino x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/10) pela Série B Novorizontino e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.10.25 18h00 O Novorizontino soma 20 pontos a mais que o Botafogo SP pela Série B do Campeonato Brasileiro (Ozzair Jr./ Novorizontino) Novorizontino x Botafogo-SP disputam hoje, sexta-feira (24/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Botafogo SP ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino é o 5° colocado da Série B do Brasileirão e soma 14 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 36 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo SP está em 18° lugar e acumula 8 vitórias, 10 empatesw, 15 derrotas, 29 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B. Novorizontino x Botafogo-SP: prováveis escalações Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus e Matheus Frizzo; Bruno José, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira. Botafogo: Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Alejo Dramisino, Guilherme Queiroz e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Botafogo (SP) Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 19h