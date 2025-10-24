Independiente x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/10) pelo Argentino

Independiente x Platense disputam hoje, sexta-feira (24/10), uma partida atrasada pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), no Estádio Libertadores de America, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente x Platense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente é o lanterna do Grupo B da segunda fase do campeonato argentino, ainda não obteve vitórias e acumula 6 empates, 6 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Platense ocupa a 13° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Independiente x Platense: prováveis escalações

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala (Jonathan De Irastorza); Rodrigo Cedres, Felipe Loyola (Lautaro Millán); Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pusseto. Técnico: Gustavo Quinteros.

Platense: Sem informações. Técnico: Cristian González.

FICHA TÉCNICA

Independiente x Platense

Campeonato Argentino

Local: Estádio Libertadores de America, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 24 de outubro de 2025, 19h15