Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

Igor Wilson
fonte

Time treinou no Mangueirão durante a semana (Samara Miranda/Remo)

O Leão entra na noite de hoje na Arena Pantanal, em um duelo direto pelo G4 da Série B do Brasileirão, às 21h35 (de Brasília). Vivendo seu melhor momento na temporada, o Remo encara o Cuiabá pela 34ª rodada sonhando em manter a sequência positiva e não sair mais do perseguido G4 da competição. A curiosidade do duelo estará nos gols, com ambos os times tendo que utilizar seus terceiros goleiros como titulares. A partida terá transmissão ao vivo nos canais do portal O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O time azulino, comandado por Guto Ferreira, chega embalado por cinco vitórias consecutivas e figura na quarta posição, com 54 pontos — mesma pontuação de Chapecoense, Criciúma e Novorizontino. A briga pelo acesso está muito embolada e cada rodada tem peso decisivo. O Remo aposta na consistência defensiva fora de casa e na força coletiva que tem marcado a equipe nas últimas semanas.

Do outro lado, o Cuiabá entra em campo pressionado. O Dourado soma 50 pontos e ocupa o oitavo lugar, ainda sonhando com o retorno à elite, mas sem margem para tropeços. O confronto também marca o reencontro de Guto Ferreira com o ex-clube — o treinador comandou o time mato-grossense até agosto, quando deixou o cargo após uma série de resultados negativos.

No Remo, a principal mudança está no gol: Marcelo Rangel, destaque da equipe na temporada, passou por cirurgia no joelho e não atua mais em 2025. Léo Lang será o titular. Ygor Vinhas, que seria a primeira opção, segue em recuperação.

A defesa ainda gera dúvidas, com Reynaldo, Tassano, Kayky Almeida e Klaus disputando vagas. Já no ataque, Guto estuda manter Pedro Rocha centralizado, com os uruguaios Nicolás Ferreira e Diego Hernandez ocupando as pontas.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Eduardo Barros terá que lidar com suspensões e, por coincidência do futebol, também terá que utilizar seu terceiro goleiro como titular. O goleiro titular Luan Polli está suspenso e o segundo arqueiro está machucado, dando a oportunidade para Guilherme Nogueira fazer seu quinto jogo como profissional e logo num duelo tão immportante para as pretensões do time. O zagueiro Nathan também está fora, mas Patrick de Lucca retorna ao time. O Dourado aposta em Carlos Alberto e Juan Christian para furar a defesa azulina.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ x REMO

Rodada: 34ª da Série B

Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Hora: 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Competição: Campeonato Brasileiro Série B

 

 

Arbitragem:

 

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

 

Prováveis escalações:

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Denilson, Max, Patrick de Lucca e David Miguel; Carlos Alberto e Juan Christian.

Técnico: Eduardo Barros

 

Remo: Léo Lang; Marcelinho, Cristian Tassano, Reynaldo e Jorge; Pedro Castro, Caio Vinícius, Panagiotis, Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha.

Técnico: Guto Ferreira

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Futebol

Cuiabá terá terceiro goleiro contra o Remo em duelo decisivo pela Série B

Sem Luan Polli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Eduardo Barros terá de escalar o terceiro goleiro, Guilherme Nogueira, que disputou apenas cinco partidas na Série B

23.10.25 19h52

SÉRIE B

Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B

Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa

23.10.25 18h45

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa

Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição

23.10.25 17h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

24.10.25 7h00

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Palmeiras faz jogo tenebroso, leva baile da LDU e se complica na Libertadores

23.10.25 23h47

HOJE TEM LEÃO

Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje

Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4

24.10.25 7h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda