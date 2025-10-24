Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 Igor Wilson 24.10.25 7h07 Time treinou no Mangueirão durante a semana (Samara Miranda/Remo) O Leão entra na noite de hoje na Arena Pantanal, em um duelo direto pelo G4 da Série B do Brasileirão, às 21h35 (de Brasília). Vivendo seu melhor momento na temporada, o Remo encara o Cuiabá pela 34ª rodada sonhando em manter a sequência positiva e não sair mais do perseguido G4 da competição. A curiosidade do duelo estará nos gols, com ambos os times tendo que utilizar seus terceiros goleiros como titulares. A partida terá transmissão ao vivo nos canais do portal O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time azulino, comandado por Guto Ferreira, chega embalado por cinco vitórias consecutivas e figura na quarta posição, com 54 pontos — mesma pontuação de Chapecoense, Criciúma e Novorizontino. A briga pelo acesso está muito embolada e cada rodada tem peso decisivo. O Remo aposta na consistência defensiva fora de casa e na força coletiva que tem marcado a equipe nas últimas semanas. Do outro lado, o Cuiabá entra em campo pressionado. O Dourado soma 50 pontos e ocupa o oitavo lugar, ainda sonhando com o retorno à elite, mas sem margem para tropeços. O confronto também marca o reencontro de Guto Ferreira com o ex-clube — o treinador comandou o time mato-grossense até agosto, quando deixou o cargo após uma série de resultados negativos. No Remo, a principal mudança está no gol: Marcelo Rangel, destaque da equipe na temporada, passou por cirurgia no joelho e não atua mais em 2025. Léo Lang será o titular. Ygor Vinhas, que seria a primeira opção, segue em recuperação. A defesa ainda gera dúvidas, com Reynaldo, Tassano, Kayky Almeida e Klaus disputando vagas. Já no ataque, Guto estuda manter Pedro Rocha centralizado, com os uruguaios Nicolás Ferreira e Diego Hernandez ocupando as pontas. Pelo lado do Cuiabá, o técnico Eduardo Barros terá que lidar com suspensões e, por coincidência do futebol, também terá que utilizar seu terceiro goleiro como titular. O goleiro titular Luan Polli está suspenso e o segundo arqueiro está machucado, dando a oportunidade para Guilherme Nogueira fazer seu quinto jogo como profissional e logo num duelo tão immportante para as pretensões do time. O zagueiro Nathan também está fora, mas Patrick de Lucca retorna ao time. O Dourado aposta em Carlos Alberto e Juan Christian para furar a defesa azulina. FICHA TÉCNICA CUIABÁ x REMO Rodada: 34ª da Série B Data: Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 Hora: 21h35 (de Brasília) Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT) Competição: Campeonato Brasileiro Série B Arbitragem: Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Prováveis escalações: Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Denilson, Max, Patrick de Lucca e David Miguel; Carlos Alberto e Juan Christian. Técnico: Eduardo Barros Remo: Léo Lang; Marcelinho, Cristian Tassano, Reynaldo e Jorge; Pedro Castro, Caio Vinícius, Panagiotis, Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 