Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B Novorizontino e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 19.09.25 18h00 Novorizontino soma 8 pontos a mais que o Athletic Club (Dido Henrique/ Athletic Club) Novorizontino x Athletic Club disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 27° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Athletic ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino é o 5° colocado do Brasileirão Série B com 10 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Athletic ocupa a 14° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 29 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Novorizontino x Athletic: prováveis escalações Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça. Técnico: Enderson Moreira. Athletic: Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Athletic Club Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 19h