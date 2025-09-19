Novorizontino x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Série B

Novorizontino x Athletic Club disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 27° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino é o 5° colocado do Brasileirão Série B com 10 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Athletic ocupa a 14° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 29 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Novorizontino x Athletic: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo e Fábio Matheus; Bruno José, Matheus Frizzo e Nathan Fogaça. Técnico: Enderson Moreira.

Athletic: Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 19h