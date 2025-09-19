Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 12h15, Al Quadsiya e Al Khaleej jogarão pelo Campeonato Saudita (X/ @AlQadsiahEN)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (18/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais

Às 16h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x St. Pauli - 15h30 - SporTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Deportivo Riestra x Gimnasia - 17h - AFA Play
  2. Huracán x Racing - 19h - AFA Play
  3. San Martín de San Juan x Vélez Sarsfield - 19h15 - AFA Play
  4. Lanús x Platense - 21h15 - Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Novorizontino x Athletic Club - 19h - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Betis x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Cagliari - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Rio Ave x Porto - 16h15 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Quadsiya x Al Khaleej - 12h15 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Feiha x Al Shabab - 12h35 - Bandsports
  3. Al Ahli x Al Hilal - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Rio Ave e Porto; veja o horário

O jogo entre Rio Ave x Porto terá transmissão ao vivo Disney+, às 16h15.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Novorizontino e Athletic Club; veja o horário

O jogo entre Novorizontino x Athletic Club terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Stuttgart e St. Pauli; veja o horário

O jogo entre Stuttgart x St. Pauli terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, às 15h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h35 - Al Feiha x Al Shabab - Campeonato Saudita
  2. 15h - Al Ahli x Al Hilal - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h - Betis x Real Sociedad - La Liga
  2. 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Lecce x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 16h - Betis x Real Sociedad - La Liga
  3. 16h15 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
  4. 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão
  5. 21h15 - Lanús x Platense - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

.
