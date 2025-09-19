Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (18/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Stuttgart x St. Pauli - 15h30 - SporTV e OneFootball

Campeonato Argentino

Deportivo Riestra x Gimnasia - 17h - AFA Play Huracán x Racing - 19h - AFA Play San Martín de San Juan x Vélez Sarsfield - 19h15 - AFA Play Lanús x Platense - 21h15 - Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Athletic Club - 19h - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Betis x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Cagliari - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Rio Ave x Porto - 16h15 - Disney+

Campeonato Saudita

Al Quadsiya x Al Khaleej - 12h15 - Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Al Shabab - 12h35 - Bandsports Al Ahli x Al Hilal - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

12h35 - Al Feiha x Al Shabab - Campeonato Saudita 15h - Al Ahli x Al Hilal - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h - Betis x Real Sociedad - La Liga 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão

SporTV

15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

15h45 - Lecce x Cagliari - Campeonato Italiano 16h - Betis x Real Sociedad - La Liga 16h15 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x Platense - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.