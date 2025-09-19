Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 19.09.25 7h00 Às 12h15, Al Quadsiya e Al Khaleej jogarão pelo Campeonato Saudita (X/ @AlQadsiahEN) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (18/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais Às 16h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Stuttgart x St. Pauli - 15h30 - SporTV e OneFootball Campeonato Argentino Deportivo Riestra x Gimnasia - 17h - AFA Play Huracán x Racing - 19h - AFA Play San Martín de San Juan x Vélez Sarsfield - 19h15 - AFA Play Lanús x Platense - 21h15 - Disney+ Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Athletic Club - 19h - ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Betis x Real Sociedad - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Cagliari - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Rio Ave x Porto - 16h15 - Disney+ Campeonato Saudita Al Quadsiya x Al Khaleej - 12h15 - Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Al Shabab - 12h35 - Bandsports Al Ahli x Al Hilal - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Rio Ave e Porto; veja o horário O jogo entre Rio Ave x Porto terá transmissão ao vivo Disney+, às 16h15. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Novorizontino e Athletic Club; veja o horário O jogo entre Novorizontino x Athletic Club terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Stuttgart e St. Pauli; veja o horário O jogo entre Stuttgart x St. Pauli terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, às 15h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h35 - Al Feiha x Al Shabab - Campeonato Saudita 15h - Al Ahli x Al Hilal - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - Betis x Real Sociedad - La Liga 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 15h45 - Lecce x Cagliari - Campeonato Italiano 16h - Betis x Real Sociedad - La Liga 16h15 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português 19h - Novorizontino x Athletic Club - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x Platense - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 