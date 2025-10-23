Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa

Nottingham Forest x Porto disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Porto passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Salzburg e outra de 2 a 1 contra a Estrela Vermelha.

Já o Nottingham Forest registrou um empate de 2 a 2 com o Betis e uma derrota de 3 a 2 para o Midtjylland.

Nottingham Forest x Porto: prováveis escalações

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Morato, Murilo; Ndoye, Anderson, Sangaré, Williams; Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Eustáquio, Mora, Rosario; William Gomes, Borja Sainz, Denis Gul. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest x Porto

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 16h