Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 23.10.25 15h00 Na rodada passada, o Porto venceu a Estrela Vermelha por 2 a 1 (Cesar Greco/ Palmeiras) Nottingham Forest x Porto disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Nottingham Forest x Porto ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Porto passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Salzburg e outra de 2 a 1 contra a Estrela Vermelha. Já o Nottingham Forest registrou um empate de 2 a 2 com o Betis e uma derrota de 3 a 2 para o Midtjylland. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Nottingham Forest x Porto: prováveis escalações Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Morato, Murilo; Ndoye, Anderson, Sangaré, Williams; Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche. Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Eustáquio, Mora, Rosario; William Gomes, Borja Sainz, Denis Gul. Técnico: Francesco Farioli. FICHA TÉCNICA Nottingham Forest x Porto Europa League - Liga Europa Local: Estádio City Ground, em Nottingham, Inglaterra Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest porto jogos de hoje Europa League liga europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Europa League Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Campeonato Saudita Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.10.25 14h00 Europa League Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24