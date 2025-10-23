Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.10.25 14h00 Al Ahli soma 9 pontos a mais que Al Najma, que perdeu todas as partidas que disputou (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Najma x Al-Ahli disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Najma x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Najma está na lanterna do Campeonato Saudita, perdeu todas as 5 partidas que jogou, marcou 4 gols e teve sua defesa vazada 13 vezes. Já Al Ahli ocupa invicto a 8° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Feiha x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pelo Campeonato Saudita Al-Feiha e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Najma x Al Ahli: prováveis escalações Al Najma: Victor Braga; Fahad Al-Abdulrazzaq, Khalid Al-Shammari, Abdullah Hawsawi e Vitor Vargas; Rakan Al-Tulayhi, Abdelaziz Al Harabi e Abdulelah Al-Shammari; Bilal Boutobba, Lázaro e Ali Jassim. Al Ahli: Edouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Rayan Hamed e Matteo Dams; Franck Kessié e Ziyad Aljohani; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Matheus Gonçalves; Ivan Toney. FICHA TÉCNICA Al Najma x Al Ahli Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Saudita Al Najma Al Ahli jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Europa League Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Campeonato Saudita Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.10.25 14h00 Europa League Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07