Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Najma x Al-Ahli disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Najma x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma está na lanterna do Campeonato Saudita, perdeu todas as 5 partidas que jogou, marcou 4 gols e teve sua defesa vazada 13 vezes.

Já Al Ahli ocupa invicto a 8° posição da competição e acumula um total de 2 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 4 gols sofridos.

Al-Najma x Al Ahli: prováveis escalações

Al Najma: Victor Braga; Fahad Al-Abdulrazzaq, Khalid Al-Shammari, Abdullah Hawsawi e Vitor Vargas; Rakan Al-Tulayhi, Abdelaziz Al Harabi e Abdulelah Al-Shammari; Bilal Boutobba, Lázaro e Ali Jassim.

Al Ahli: Edouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Rayan Hamed e Matteo Dams; Franck Kessié e Ziyad Aljohani; Riyad Mahrez, Enzo Millot e Matheus Gonçalves; Ivan Toney.

FICHA TÉCNICA

Al Najma x Al Ahli

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 15h