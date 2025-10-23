Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 23.10.25 15h00 Nas rodadas passadas, Roma venceu o Nice e perdeu para o Lille OSC (X/ @OfficialASRoma) Roma x Viktoria Plzen disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Roma x Plzen ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Roma passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Nice e por uma derrota de 1 a 0 para o Lille OSC. Já Viktoria Plzen registrou um empate de 1 a 1 com Ferencváros e uma vitória de 3 a 0 sobre o Malmö. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Roma x Plzen: prováveis escalações Roma: Svilar; Ndicka, Mancini e Celik; Tsimikas, Kone, Cristante e Wesley; Soulé e Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Gian Piero Gasperini. Plzen: Jedicka; Havel, Spáčil, Jemelka e Dweh; Cerv e Valenta; Vydra, Visinsky e Memic; Duroainmi. Técnico: Martin Hyský. FICHA TÉCNICA Roma x Viktoria Plzen Europa League - Liga Europa Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Viktoria Plzen Roma jogos de hoje Liga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Europa League Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Campeonato Saudita Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.10.25 14h00 Europa League Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Fenerbahçe e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24