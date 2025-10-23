Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa

Roma x Viktoria Plzen disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Roma x Plzen ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Roma passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Nice e por uma derrota de 1 a 0 para o Lille OSC.

Já Viktoria Plzen registrou um empate de 1 a 1 com Ferencváros e uma vitória de 3 a 0 sobre o Malmö.

VEJA MAIS

Roma x Plzen: prováveis escalações

Roma: Svilar; Ndicka, Mancini e Celik; Tsimikas, Kone, Cristante e Wesley; Soulé e Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Plzen: Jedicka; Havel, Spáčil, Jemelka e Dweh; Cerv e Valenta; Vydra, Visinsky e Memic; Duroainmi. Técnico: Martin Hyský.

FICHA TÉCNICA

Roma x Viktoria Plzen

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 16h