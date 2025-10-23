Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa

Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas rodadas passadas, Roma venceu o Nice e perdeu para o Lille OSC (X/ @OfficialASRoma)

Roma x Viktoria Plzen disputam hoje, quinta-feira (23/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Roma x Plzen ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Roma passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Nice e por uma derrota de 1 a 0 para o Lille OSC.

Já Viktoria Plzen registrou um empate de 1 a 1 com Ferencváros e uma vitória de 3 a 0 sobre o Malmö.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita
Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa
Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Roma x Plzen: prováveis escalações

Roma: Svilar; Ndicka, Mancini e Celik; Tsimikas, Kone, Cristante e Wesley; Soulé e Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Plzen: Jedicka; Havel, Spáčil, Jemelka e Dweh; Cerv e Valenta; Vydra, Visinsky e Memic; Duroainmi. Técnico: Martin Hyský.

FICHA TÉCNICA
Roma x Viktoria Plzen
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália
Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Viktoria Plzen

Roma

jogos de hoje

Liga Europa

Europa League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Europa League

Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa

Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

23.10.25 15h00

Europa League

Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa

Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

23.10.25 15h00

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Najma e Al-Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

23.10.25 14h00

Europa League

Fenerbahçe x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa

Fenerbahçe e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

23.10.25 12h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda