No estilo 'Rockgol', bandas de Belém jogam futebol e fazem homenagem ao Mestre Laurentino

O esporte possui o poder de unir, de agregar e o futebol, esporte que faz palpitar os corações dos paraenses rendeu uma homenagem a um dos ícones da música paraense, o Mestre Laurentino. Bandas de rock da cena underground de Belém decidiram se reunir para ouvir um som, jogar futebol, confraternizar e homenagear o que é considerado o roqueiro mais velho do Brasil com 95 anos. Evento inicia neste domingo (17), em uma arena no bairro do Umarizal, em Belém.

Wellington Bêh, de 34 anos, guitarrista das bandas Filadélfia, Steffany Mariano e K-123, foi quem teve a iniciativa de realizar a Copa Mestre Laurentino de Futebol, que teve na primeira edição quatro equipes e na competição de 2021 ganhou mais time.

“A ideia surgiu em 2020 quando jogávamos em uma liga e colocamos em prática em outubro, demos o ponta pé inicial e tínhamos que colocar um nome na competição, foi aí que surgiu a ideia de homenagear o Mestre Laurentino, nosso rocqueiro paraense, tivemos a aceitação da feedback legal e aprovamos”, disse.

Veja mais

As equipes são formadas por integrantes de várias bandas do cenário underground paraense que vem do rock, rap, grafiteiros e escritores. Atualmente a quinta edição conta com mais de 100 jogadores/músicos inscritos, um deles é Júlio Shikama, vocalista da banda Morfina Punk. Shikama falou um pouco dos dias de jogos, da resenha tradicional e da importância do evento para o rock da capital paraense.

“A Copa Mestre Laurentino é o único evento atualmente em que podemos confraternizar jogado futebol ao som de punk rock e hardcore, isso com os amigos de longa data, que compõe a cena underground desde o início dos anos 2000”, disse.

As bandas que estarão participando da Copa Laurentino são: Mibel, Morfina Punk, K-123, além e Pelé do Manifesto e Everton MC. Serão cinco equipes, cada uma jogando Soccer 7 Futebol Society, no bairro do Umarizal. Segundo o organizado do evento, Wellington Bêh, todos os participantes da competição estão vacinados, cumprindo as normas do torneio.

Neste edição, as equipes na disputa são: Lagwagol, Satanic, Rap-PA, Pró-Álcool e o Morfina Soccer. A disputa será em pontos corridos, todos contra todos, cada um fazendo oito partidas. Os dois melhores colocados farão a final no dia 19 de dezembro. A abertura será neste domingo (17), às 14h, com os confrontos entre Pró-Álcool x Satanic e Morfina Soccer x Rap-PA. A entrada é gratuita.

Mestre Laurentino

Ele é considerado o roqueiro mais antigo do país, nasceu em Ponta de Pedras (PA) e dedica até hoje sua vida à música. Estiloso, original e autodidata, o Mestre Laurentino teve suas músicas gravadas por artistas consagrados como Gilberto Gil, Tom Zé e Mundo Livre S/A.