No Barcelona, Raphinha deve brigar por vaga no ataque com ao menos cinco jogadores

O jogador brasileiro Raphinha acertou com o Barcelona e jogará cinco temporadas no clube catalão. O atleta chega no time como a principal contratação desta janela de transferência. No entanto, o atacante terá de brigar por espaço no ataque da equipe.

O técnico do Barcelona, o ex-jogador Xavi, tem nomes como, Ferran Torres, Dembélé, Ansu Fati, Aubameyang e Depay, para compor o setor ofensivo.

Novamente, na Seleção Brasileira, Raphinha joga pela direita. Com velocidade, o atacante é bem objetivo quando chega no gol. Assim, no Barcelona, o brasileiro deve disputar vaga com Dembélé, que está perto de renovar com o clube até 2024, nesse setor.

Apesar de não ser muito provável, o brasileiro ainda pode atuar pela esquerda, que tem Ansu Fati, titular da equipe, e o recém-contratado Ferran Torres. As chances de Raphinha atuar nessa posição são baixas, mas como o atual dono do setor tem um histórico de lesão, o atacante do Brasil pode ser opção.

O ataque do Barcelona ainda conta com Aubameyang e Depay, que são centroavantes. Mas, os jogadores costumam se movimentar bastante e podem jogar pelos lados do campo também. Pela objetividade nas finalizações, Raphinha também pode ser uma opção para ficar mais na frente.

Contratação

O acordo do atacante brasileiro com o Barcelona foi fechado nesta terça-feira (12). O Leeds United aceitou a proposta do clube, que pode chegar a 70 milhões de euros, cerca de R$ 380 milhões.

Raphinha foi formado nas categorias de base do Avaí, mas não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Ele defendeu Vitória de Guimarães (Portugal) e Rennes (França) antes de ser comprado pelo Leeds por R$ 115 milhões. Todos os clubes receberão frações da negociação por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.