Atacante da Seleção, Raphinha acerta com Barcelona em transferência que pode custar R$ 380 milhões

O atacante Raphinha, da Seleção Brasileira, acertou nesta terça-feira (12) a ida para o Barcelona. O Leeds United, clube que detinha o passe do jogador, aceitou uma proposta de transferência que pode chegar até 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 380 milhões). O novo contrato do jogador com o clube catalão vai durar cinco temporadas.

Raphinha está na Inglaterra e viaja até a Espanha, assim como seu empresário, o ex-jogador Deco — que também é o mais novo representante do Barcelona para negócios na América do Sul. A partir disso, o Barça deve oficializar o acerto com o jogador.

A negociação é um desejo antigo de Raphinha, que é fã de Neymar e Messi e cresceu com o clube espanhol no imaginário, como se fosse um sonho de vida vestir a camisa do clube catalão. Consciente do sonho, o estafe do jogador de 25 anos tem feito movimentações desde o começo do ano pensando nesta janela de transferências.

Raphinha é formado nas categorias de base do Avaí, mas não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Ele defendeu Vitória de Guimarães (Portugal) e Rennes (França) antes de ser comprado pelo Leeds por R$ 115 milhões — menos de um terço do valor da venda para o Barcelona. Todos os clubes receberão frações da negociação por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa.