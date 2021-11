Jogador da Argentina ironiza cotovelada em Raphinha e diz: ‘só bola’

O zagueiro argentino Nicolás Otamendi ironizou o lance em que deu uma cotovelada no brasileiro Raphinha, durante a partida contra o Brasil. O jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa de 2022, terminou empatado em 0 a 0, na última terça-feira (16). Em uma postagem da emissora TyC, que mostra uma foto do momento da agressão, o jogador escreveu: “só bola”.

(Divulgação/Instagram)

Nesta quarta-feira (17), o departamento jurídico da CBF anunciou que vai enviar um pedido de suspensão de Otamendi pela cotovelada ao Comitê Disciplinar da FIFA. Além disso, a Conmebol anunciou que os árbitros do jogo, Andrés Cunha, árbitro de campo, e Esteban Ostojic, o VAR, foram suspensos pela não expulsão do zagueiro no lance.