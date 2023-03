Neymar perde um milhão de euros em site de apostas durante transmissão ao vivo

Em casa ainda se recuperando de uma lesão, Neymar Jr, atacante do PSG, teve um dia agitado nas redes sociais na última terça-feira (28). Após ter o perfil em uma rede social hackeado pela tarde, o brasileiro abriu uma transmissão ao vivo para jogar em um site de apostas e, em pouco mais de uma hora, perdeu cerca de 1 milhão de euros, o equivalente a quase R$ 5,6 milhões.

VEJA MAIS

Após perder a quantia, o jogador fingiu chorar durante a transmissão. Segundo alguns internautas, a perda do jogador seria uma estratégia de marketing, já que Neymar é garoto propaganda de um portal de jogos de azar. A ideia seria mostrar que qualquer um pode perder e ganhar apostando no site.

O atacante chegou a ser zoado por amigos que participavam da transmissão com ele, que colocaram o tema do filme Titanic para tocar de fundo. Um deles falou que o jogador foi “de um milhão a zero em menos de uma hora”. “Vou fazer um vídeo no Youtube”, disse Neymar sobre o ocorrido, antes de encerrar a transmissão.