Atacante da Seleção, Neymar tem conta hackeada no Twitter; confira

A asssessoria de imprensa do atacante Neymar, do PSG-FRA e da Seleção Brasileira, informou à AFP que a conta do jogador no Twitter foi hackeada. Postagens de Ney foram apagadas, exceto um xingamento a um perfil de fofocas da rede.

"Sim, foi hackeado! O Twitter está cuidando do assunto. Por enquanto não tenho mais informações", disse a assessoria de imprensa de Neymar, que atualmente se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito e está fora do restante da temporada.

Rafaella Santos, irmã do jogador, postou um vídeo no Instagram em que afirma que o perfil dela também foi invadido.

