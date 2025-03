Neymar é cortado da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa

O atacante Neymar está fora dos próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O camisa 10 foi desconvocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido a problemas físicos e não enfrentará a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25 de março, respectivamente.

A ausência do jogador ocorre em um momento em que o Santos, seu clube, tem um espaço maior no calendário, voltando a campo apenas no dia 30 de março, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Neymar esteja recuperado até lá.

Além de Neymar, também foram desconvocados o lateral-direito Danilo, do Flamengo, e o goleiro Éderson, do Manchester City. Para suprir essas baixas, a CBF chamou o jovem Endrick para o setor ofensivo, além do lateral Alex Sandro, do Flamengo, e do goleiro Lucas Perri, do Lyon.

Com essas mudanças, a seleção brasileira segue sua preparação para os duelos decisivos das Eliminatórias, buscando somar pontos importantes na classificação rumo ao Mundial.