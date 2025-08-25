Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.08.25 15h00 Liverpool goleou Bournemouth por 4 a 2 durante sua estreia pela Premier League (X/ @LFC) Newcastle x Liverpool disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição da Premier League, Newcastle empatou sem gols com Aston Villa, enquanto Liverpool goleou Bournemouth por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Newcastle x Liverpool: prováveis escalações Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Barnes e Gordon. Técnico: Eddie Howe. Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot. FICHA TÉCNICA Newcastle x Liverpool Campeonato Inglês - Premier League Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Newcastle Liverpool jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 16h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h30 Campeonato Inglês Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h00 Série A italiana Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00