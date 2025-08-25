Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League

Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Liverpool goleou Bournemouth por 4 a 2 durante sua estreia pela Premier League (X/ @LFC)

Newcastle x Liverpool disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Newcastle x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, Newcastle empatou sem gols com Aston Villa, enquanto Liverpool goleou Bournemouth por 4 a 2.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga
Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Newcastle x Liverpool: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Barnes e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA
Newcastle x Liverpool
Campeonato Inglês - Premier League
Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Premier League

Newcastle

Liverpool

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino

Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

25.08.25 16h00

Campeonato Espanhol

Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga

Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

25.08.25 15h30

Campeonato Inglês

Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League

Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

25.08.25 15h00

Série A italiana

Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

25.08.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda

Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino

25.08.25 10h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO

VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais

Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão

25.08.25 10h34

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

25.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda