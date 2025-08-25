Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.08.25 15h30 Getafe venceu o Celta por 2 a 0 em sua estreia por La Liga (X/ @GetafeCFen) Sevilla x Getafe disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sevilla x Getafe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo XSports e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição de La Liga, o Sevilla perdeu para o Athletic Bilbao por 3 a 2, enquanto o Getafe venceu o Celta por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Sevilla x Getafe: prováveis escalações Sevilla: Nyland; Carmona, Castrin, Salas, Sanchez; Agoume, Gudelj; Lukebakio, Sow, Vargas; Adams. Técnico: Matías Almeyda. Getafe: Soria; Dakonam, Rico, Iglesias; Bekhoucha, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Liso, Uche. Técnico: José Bordalás. FICHA TÉCNICA Sevilla x Getafe Campeonato Espanhol Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2025 Sevilla Getafe jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 16h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h30 Campeonato Inglês Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h00 Série A italiana Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00