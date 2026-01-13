Newcastle x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/01) pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle x Manchester City disputam hoje, terça-feira (13/01), a semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 13 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição e sua última derrota foi para Newcastle.

Já o Newcastle ocupa a 6° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Newcastle x City: prováveis escalações

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães; Gordon, Woltemade e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Manchester: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Manchester City

Copa da Liga Inglesa

Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, 17h