Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Newcastle x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/01) pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Manchester City está invicto há 9 rodadas da Premier League, mas sua última derrota foi para o Newcastle, por 2 a 1 (X/ @nufc)

Newcastle x Manchester City disputam hoje, terça-feira (13/01), a semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Newcastle x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

image Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia
Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

image Borussia x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/01) pela Bundesliga
Borussia Dortmund e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester City está na vice-liderança da Premier League com 13 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 45 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição e sua última derrota foi para Newcastle.

Já o Newcastle ocupa a 6° posição e acumula 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Inglês.

Newcastle x City: prováveis escalações

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães; Gordon, Woltemade e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Manchester: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA
Newcastle x Manchester City
Copa da Liga Inglesa
Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Data/Horário: 13 de janeiro de 2026, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Newcastle

Manchester City

jogos de hoje

Copa da Liga Inglesa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

Futebol

Águia empata no tempo normal, mas perde nos pênaltis e dá adeus à Copinha

O Azulão segurou o resultado até a quinta cobrança das penalidades, mas um erro amador de Ícaro fez o time perder a vaga para o time gaúcho

13.01.26 17h51

Copa da Itália

Roma x Torino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/01) pela Coppa Italia

Roma e Torino jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

13.01.26 16h00

Copa da Liga Inglesa

Newcastle x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/01) pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

13.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

14.01.26 7h00

AGORA SIM!

CBF divulga tabela detalhada e Remo conhece início da Série A 2026; confira jogos e horários

Das oito primeiras rodadas, o time azulino fará quatro partidas no Mangueirão, em Belém, diante de Mirassol, Internacional, Fluminense e Bahia

13.01.26 19h30

APRESENTADO

Leo Andrade se diz pronto para estrear e aposta em trajetória fora do país para surpreender no Remo

Zagueiro canhoto afirma estar adaptado após semana de treinos e coloca experiência em ligas alternativas como diferencial para a final de domingo

13.01.26 18h48

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda