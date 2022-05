Neto defende jogador do Corinthians preso em flagrante acusado de racismo

O ex-jogador e comentarista Neto falou no programa "Donos da Bola" desta segunda-feira (16) sobre o suposto ato racista do lateral Rafael Ramos, do Corinthians, contra o volante Edenílson, do Internacional. O apresentador criticou as acusações que estão sendo feitas ao atleta do Timão, antes da comprovação ou não da veracidade do caso.

"Ele não xingou. Para mim ele não xingou, porque ele fala (na imagem), ‘eu não falei macaco’. Editaram só o macaco (no vídeo em que o jogador aparece dizendo a palavra macaco)", afirma Neto.

VEJA MAIS

O ex-jogador ponderou a situação e destacou que não acha justo rotular o atleta corintiano de racista, sem ao menos comprovarem que ele cometeu racismo, e alertou:

"Se vocês provarem que o menino (Rafael Ramos) foi racista, o Corinthians tem que mandar ele embora, rescindir o contrato e mandar ele para Portugal. Mas, se ele for inocentado, aqueles que estão julgando e tão colocando ele como racista, tem que ser processados", disse.

Entenda o caso

Aos 30 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado após Edenílson acusar Rafael Ramos de ter usado o termo "macaco". Os jogadores ficaram discutindo dentro de campo, e a partida foi retomada após quatro minutos de muita cobrança pelo lado Colorado.

O Inter emitiu comunicado oficial expressando repúdio acerca do tema. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, explicou que o termo usado por Rafael Ramos não teria sido 'macaco', e sim "mano, car....".

Após o jogo, o meia do Colorado prestou depoimento e registrou o incidente junto à Polícia Civil. Edenílson também deu a sua versão dos fatos em suas redes sociais.