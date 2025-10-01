Capa Jornal Amazônia
Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League

Napoli e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Sporting estreou na Champions com uma vitória de 4 a 1 sobre o Kairat (X/ @SportingCP)

Napoli x Sporting disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Napoli x Sporting ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Champions League, o Napoli perdeu para o Manchester City por 2 a 0, enquanto o Sporting goleou o Kairat por 4 a 1.

Napoli x Sporting: prováveis escalações

Napoli: Alex Meret; Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus e Miguel Gutiérrez; Stanislav Lobotka; Matteo Politano, Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Scott McTominay; Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Sporting: Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Giorgi Kochorashvili; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA
Napoli x Sporting
Champions League
Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália
Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h

.
