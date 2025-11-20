Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (20/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (20/11), incluem partidas pela Séries A do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Corinthians jogará contra o São Paulo pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Ceará enfrentará o Internacional pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Juventude x Cruzeiro - 16h - Premiere Bahia x Fortaleza - 18h - Premiere Corinthians x São Paulo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Ceará x Internacional - 21h30 - SporTV e Premiere

