Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (20/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 20.11.25 7h00 Às 19h30, Corinthians e São Paulo jogarão um clássico pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (20/11), incluem partidas pela Séries A do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Corinthians jogará contra o São Paulo pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Ceará enfrentará o Internacional pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Juventude x Cruzeiro - 16h - Premiere Bahia x Fortaleza - 18h - Premiere Corinthians x São Paulo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Ceará x Internacional - 21h30 - SporTV e Premiere Onde assistir ao jogo de Juventude e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Juventude x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Bahia e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e São Paulo; veja o horário O jogo entre Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Ceará e Internacional; veja o horário O jogo entre Ceará x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 