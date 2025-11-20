Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (20/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h30, Corinthians e São Paulo jogarão um clássico pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (20/11), incluem partidas pela Séries A do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Corinthians jogará contra o São Paulo pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Ceará enfrentará o Internacional pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Juventude x Cruzeiro - 16h - Premiere
  2. Bahia x Fortaleza - 18h - Premiere
  3. Corinthians x São Paulo - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  4. Ceará x Internacional - 21h30 - SporTV e Premiere

Onde assistir ao jogo de Juventude e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Juventude x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Bahia x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Ceará e Internacional; veja o horário

O jogo entre Ceará x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

  1. 16h - Juventude x Cruzeiro - Brasileirão
  2. 18h - Bahia x Fortaleza - Brasileirão
  3. 19h30 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão
  4. 21h30 - Ceará x Internacional - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
