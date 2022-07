Na mira do Flamengo, meio-campista Wendel renova contrato com o Zenit até 2027

Na mira do Flamengo, o meio-campista Wendel teve seu contrato renovado com o Zenit, da Rússia. O clube anunciou em suas redes sociais a renovação com o atleta brasileiro com duração de cinco temporadas e agora vai até 2027.

Wendel foi contratado em 2020 quando atuava pelo Sporting. A renovação com o Zenit não impede que o jogador seja emprestado ao Flamengo, porém, tudo indica que ele irá permanecer no clube russo.

VEJA MAIS

O jogador disse estar feliz com a renovação e afirmou que estava focado no Zenit e não trabalhou com a possibilidade de deixar a equipe por conta da guerra entre a Rússia e Ucrânia.

“Estou feliz por estender o meu acordo com o Zenit, clube onde, se Deus quiser, gostaria de passar toda a minha carreira. Aqui me sinto em casa, tenho grandes amigos e estou muito feliz por defender as cores dos petersburguenses. Meu agente trabalhou apenas para garantir que meu contrato fosse renovado, e o tempo todo eu pensava apenas no Zenit. Eu só queria jogar”, disse.