Após morte da mãe, Michael, ex-Flamengo, admite querer voltar ao Brasil: 'Dinheiro não é tudo'

A aventura do atacante ex-Flamengo Michael no futebol árabe pode estar no fim. Em entrevista ao canal do Alê Oliveira no Youtube, o jogador admitiu que deseja retornar ao Brasil. Após a perda da mãe, o jogador apontou que a saudade do pais e dos irmãos pode fazê-lo voltar ao país natal. Segundo, Michael, quando decidir que é a hora de voltar, a prioridade será dada ao ex-clube:

"A verdade é uma só: quero voltar ao Brasil. Tem (dois clubes perto). Eu tenho uma promessa, se eu prometer, vou cumprir. Se eu prometo, eu cumpro. Aprendi com meu pai, você tem sua palavra. Se der, cumpra. Tenho uma promessa com o Marcos Braz, antes de eu sair (de dar prioridade ao Flamengo)", disse Michael.

VEJA MAIS

Ainda na entrevista, Michael comentou sobre o drama em relação à morte da mãe, no início de junho. Fábia Leila tinha câncer e morreu após alguns dias internada. A última vez que o atacante viu a mãe com vida, foi quando viajou para a Árabia Saudita, após a negociação em que o Al-Hilal pagou 8,45 milhões de dólares para ele deixar o Flamengo.

"Perdi minha mãe tem um mês. Eu estou com muita saudade dos meus irmãos, do meu pai. Parece que a gente quer ficar mais próximo dele. Foi um baque, minha mãe ficou internada 12 dias. Ai nessa hora você pensa: de que adianta o dinheiro? Eu tinha dinheiro que podia, mas não consegui salvar minha mãe. E ai? Você vê que o dinheiro não é tudo. Eu levei minha mãe para o Rio, fiquei com ela dois dias antes de viajar. Ela estava boa, tomando a cervejinha dela, comendo a carninha dela. E quando eu volto é para velar minha mãe. Para mim é um baque. Não é o só o futebol em si, que lá não é tão legal. Tem a saudade da família", concluiu.