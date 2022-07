Gabigol provoca torcida do Atlético-MG após vitória do Flamengo: ‘Bem-vindo ao inferno’

O atacante do Flamengo, Gabigol, usou as redes sociais para provocar os torcedores do Atlético-MG, após o Urubu vencer o Galo por 2 a 0 nesta quarta-feira (13), no Maracanã.

O atleta resolveu alimentar uma polêmica ao postar uma foto na qual segura um cartaz com a frase: "Bem-vindo ao inferno", em alusão à declaração que deu após o Flamengo perder por 2 a 1 para o Atlético, no Mineirão, no dia 22 de junho. Na ocasião, falou que "lá eles vão conhecer o que é inferno", ao se referir ao confronto de volta. A frase fez o Atlético-MG fazer uma denúncia contra Gabigol à justiça esportiva.

Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

A partida também ficou marcada por cenas de violência protagonizadas por torcedores.