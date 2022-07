Copa do Brasil: Antes de jogo com o Flamengo, ônibus do Atlético-MG é apedrejado; veja

Antes da partida de volta entre Flamengo e Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o ônibus do Galo foi apredejado. Apesar da escolta policial, o aparato não impediu que o ataque acontecesse. Os estilhaços da janela quebrada se espalharam para dentro do ônibus.

Como o Atlético-MG venceu o jogo de ida, o Flamengo precisa vencer para impedir a eliminação. Em caso de triunfo dos rubro-negros por um gol de vantagem, a partida vai para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais de diferença, o Flamengo avança. O Atlético-MG tem a vantagem do empate.