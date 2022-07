VÍDEO: Torcedores do Flamengo invadem Maracanã e segurança fica ferido, diz site

O Flamengo venceu o Atlético-MG em partida das oitavas de finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13). Mas, além da vitória do Urubu, o que marcou a noite foi a violência praticada pela torcida no Maracanã.

Torcedores do Flamengo invadiram o estádio pelo setor Norte, ainda antes do jogo. As dezenas de pessoas forçaram a entrada contra as grades de proteção até conseguirem entrar. Pelo menos um segurança ficou ferido, de acordo com o Globo Esporte, e torcedores chegaram a cair no chão durante a correria e, por pouco, não foram esmagados. Ninguém foi preso.

De acordo com o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), houve muita confusão na entrada E do setor Norte. Houve empurrões, grades derrubadas e torcedores, mesmo com ingressos, correndo para entrar por causa do tumulto. A Polícia Militar agiu com spray de pimenta e gás lacrimogêneo para conter o tumulto. Não chegaram ao Bepe relatos de feridos.

O Flamengo ainda não se pronunciou, de forma oficial, nas redes sociais, sobre o ocorrido.

Dia violento

A confusão aconteceu por volta de 20h30, mas a violência começou na madrugada. Em frente ao hotel em que a delegação do Atlético-MG estava hospedada, um foguetório foi registrado. Depois, um torcedor do Galo foi detido com um facão em uma briga. Já por volta de 19h30, o ônibus com a delegação do Atlético-MG foi apedrejado por torcedores do Flamengo.