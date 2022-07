Com show de Arrascaeta, Flamengo vence o Atlético-MG e avança na Copa do Brasil

O Flamengo está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil 2022. Em um dos confrontos mais aguardados da competição contra o Atlético-MG, o Urubu fez 2 x 0 e tirou a desvantagem de 1 gol do primeiro jogo, após derrota no Mineirão. Os gols do clube carioca foram marcados pelo meia Arrascaeta.

No jogo de ida, o Galo prevaleceu em casa e chegou a abrir 2 x 0, mas tomou gol nos minutos finais e deixou a decisão pela vaga ainda mais aberta, com direito a polêmicas e provocações entre jogadores.

Agora, as duas equipes concentram forças no Campeonato Brasileiro. No final de semana, o Flamengo recebe o Coritiba-PR, no sábado (16). O Atlético-MG, por sua vez, enfrentará o Botafogo-RJ, domingo (17), novamente no Rio de Janeiro.