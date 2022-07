Flamengo avança em acordo de quase 30 milhões de euros pelo volante Walace, da Udinese

Fora do G-6 da Série A e ainda na briga com o Atlético-MG por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo busca reforços para o meio-campo. Três nomes encabeçam a lista de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla: Walace, Wendel e o badalado Arturo Vidal.

VEJA MAIS

O caso que tem avançado no momento é o do volante Walace, formado no Grêmio e que defende a Udinese, da Itália, há três temporadas. Segundo o jornalista Julio Miguel Neto, do RubroNews, o acordo esbarra, ainda, na forma de pagamento. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros pelo volante de 27 anos.

"As negociações seguem e a Udinese, da Itália, ainda diverge sobre a forma de pagamento do Flamengo pelo volante. Os italianos já receberam a segunda proposta, de 6 milhões de euros (R$ 32,5 milhões na conversão) pelo jogador. Os clubes seguem em tratativas, mas não chegaram a um acordo. O Rubro-Negro segue confiante", postou Miguel Neto no Twitter.

A busca por volantes se dá em razão das saídas de Andreas Pereira, contratado pelo Fulham, da Inglaterra; e William Arão, que vai reencontrar Jorge Jesus no Fenerbahçe, da Turquia.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior já teve um reforço confirmado: o atacante Everton Cebolinha.