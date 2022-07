Reencontro! Agora ex-Flamengo, Willian Arão acerta com clube turco treinado por Jorge Jesus

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (12) que chegou a um acordo com o Fenerbahçe, da Turquia, para a venda do volante Willian Arão. O clube confirmou que o jogador viajará para realizar os exames médicos e ser apresentado no novo clube. Arão reencontrará na equipe turca o técnico Jorge Jesus.

Após resolver as últimas pendências na negociação com o clube turco, Arão assinou a rescisão de contrato com o Flamengo na manhã desta terça-feira. A notícia foi divulgada inicialmente pelo ge.

Arão agora é aguardado em Istambul para passar por exames médicos e assinar por dois anos com o Fenerbahçe, com a possibilidade de extensão para uma terceira temporada. O volante foi um pedido do técnico Jorge Jesus, com quem viveu o melhor momento na carreira entre 2019 e 2020. A transferência renderá 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) aos cofres do Rubro-Negro.

No Flamengo desde janeiro de 2016, Willian Arão deixa o clube com 377 jogos, 35 gols e dez títulos conquistados: Libertadores (2019), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro estaduais (2027, 2019, 2020 e 2021).