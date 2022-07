Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG disputam nesta quarta-feira (13/07), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Flamengo x Atlético-MG?

A partida Flamengo x Atlético-MG pode ser assistida pelo streaming Premiere e canais SporTV 2 e Globo

Como Flamengo x Atlético-MG chegam para o jogo?

No jogo de ida, o Atlético-MG venceu por 2 x 1.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Atlético-MG

Copa do Brasil

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Data/Horário: 13 de julho de 2022, 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires-GO (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Bruno Boschilia-PR (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. TÉCNICO: Dorival Júnior

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho, Nacho e Vargas (Ademir); Hulk. TÉCNICO: Antonio Mohamed

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)