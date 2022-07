Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/07) pela Copa do Brasil

Goiás e Atlético-GO disputam nesta quarta-feira (13/07), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Goiás x Atlético-GO?

A partida Goiás x Atlético-GO pode ser assistida pelo streaming Premiere e canal SporTV

Como Goiás x Atlético-GO chegam para o jogo?

No jogo de ida, as equipes empataram no 0 x 0.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Atlético-GO

Copa do Brasil

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Data/Horário: 13 de julho de 2022, 19h

Árbitro: Luís Flávio de Oliveira (FIFA)

Assistente 1: Marcelo Carvalho (FIFA)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Amaral (FIFA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Dadá Belmonte (Luan Dias); Nicolas e Pedro Raul. TÉCNICO: Jair Ventura

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Édson, Felipe, Ramon e Jefferson; Édson, Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Shaylon. TÉCNICO: Jorginho

